¿Con qué material se fabrican los biberones y las piezas de Philips Avent?

Los biberones Philips Avent están fabricados con material 100 % libre de BPA. Los biberones están fabricados con polipropileno, polietersulfona o polifenilsulfona.
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