Cómo comprobar la seguridad de un chupete Philips Avent
Compruebe manualmente el chupete Philips Avent antes de cada uso. Siga este vídeo de instrucciones sobre cómo comprobar la seguridad del chupete Philips Avent. Las mismas instrucciones se aplican al Philips Avent Soothie.
Por motivos de seguridad e higiene, recomendamos sustituir el chupete tras 4 semanas de uso. El chupete se puede sustituir incluso antes si está dañado. Sustituya el chupete Philips Avent si está dañado de algún modo. Instrucciones de comprobación:
Compruebe el chupete antes de cada uso
Tire de todas las piezas del chupete en todas direcciones para comprobar si hay signos de debilidad
Asegúrese de que el chupete no tiene grietas
Un chupete descolorido es seguro y no dañará a su bebé, siempre y cuando esté en buenas condiciones.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:SCF542/12 , SCF546/12 , SCF545/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›