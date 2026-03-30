¿Cómo puedo extraer el agua de un chupete Philips Avent?

Es posible que se quede agua en la tetina de los chupetes Philips Avent después de limpiarlos. El agua es inocua para el bebé, pero puede extraerla en unos sencillos pasos.
Consejo: Sustituya los chupetes cada 4 semanas para una mejor higiene.
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