Asistencia de Philips ¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?

En función del dispositivo de moldeado, puede encontrar el modelo y el número de serie en distintas ubicaciones. Los números de modelo de los moldeadores de Philips suelen comenzar por HP o BH, seguidos de un número. El número de serie está compuesto por cuatro dígitos con el formato de AASS (año y semana).

Secadores El número de modelo de los secadores se encuentra en la parte posterior del mango o debajo del cuerpo principal del producto. Planchas El número de modelo de las planchas se encuentra en la parte interna, debajo de la placa alisadora. Moldeador multiestilo El número de modelo de los moldeadores y los rizadores de Philips se encuentra en la parte posterior del mango.