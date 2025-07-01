¿Cómo y cuándo debo usar aceite en mi Philips Airfryer?

Puede utilizar cualquier tipo de aceite para freír o planchar/asar/hornear en la Philips Airfryer. Además, también puede utilizar grasa animal.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Para añadir aceite a platos de patatas caseros (como patatas fritas):
- Añada aceite solo a los ingredientes y no directamente en la sartén de la Airfryer.
- Los alimentos prefritos, como las patatas fritas congeladas, los nuggets de pollo, los rollitos de primavera, etc. no necesitan aceite adicional.
- No utilice aceite prensado en frío, ya que se quema a altas temperaturas.
Para añadir aceite a alimentos de mayor tamaño (como muslitos de pollo o carne):
- Pele las patatas y córtelas con la forma deseada.
- Deje las patatas en remojo en un recipiente con agua durante al menos 30 minutos y séquelas con papel de cocina.
- Añada media cucharada de aceite a un bol. Coloque las patatas en el bol y remuévalas hasta que estén bañadas de aceite.
- Con un utensilio de cocina o las manos, coloque las patatas en la cesta de la Airfryer.
Para añadir aceite a platos empanados caseros:
- Seque el exterior del alimento con papel de cocina, si es necesario.
- Aplique un poco de aceite al exterior del alimento o bien utilice un spray de aceite. Aplique solo una capa. El aceite sobrante caerá a la sartén de la Airfryer durante el proceso de fritura con aire caliente.
Mezcle un poco de aceite con el pan rallado antes de empanar o aplique con espray o un cepillo un poco de aceite a la capa de pan rallado después.Consejo
: También puede adobar carnes o aves en lugar de aplicarles aceite.
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