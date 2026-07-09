¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?

Si tiene alguna duda sobre los efectos del rizado o alisado del cabello con un moldeador de Philips, lea nuestros consejos a continuación.
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¿Cómo se limpia el moldeador Philips?