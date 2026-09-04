Asistencia de Philips ¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?

Ventajas de la silicona en comparación con el látex:

Es muy transparente, para un aspecto natural e higiénico.

Es adecuada para las personas alérgicas al látex.

La goma de silicona es más duradera que la de látex.

Es resistente a los mordiscos del bebé.

Es insípida e inodora; facilita la compatibilidad con la lactancia materna. El látex huele y sabe a goma, y puede hacer que el bebé rechace el pecho de la madre.

Se puede esterilizar utilizando agua hirviendo, vapor o agua fría.

Es resistente a su uso en el microondas y se puede lavar en el lavavajillas.