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Asistencia de Philips

¿Cómo puedo preparar pasta sin gluten con mi máquina de hacer pasta de Philips?

Si desea preparar pasta casera sin gluten con su máquina de hacer pasta de Philips, tenga en cuenta los consejos y trucos que figuran a continuación.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HR2335/11, HR2355/08.

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