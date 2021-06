Un filtro sucio puede impedir el flujo de aire necesario y disminuir la potencia de succión del aspirador. Como resultado, es posible que el aspirador no limpie correctamente o según lo esperado.

En función del modelo del aspirador, este contará con un filtro protector del motor y/o un filtro de salida.

Cuando el filtro protector del motor esté sucio:

Normalmente, el filtro de protección del motor se encuentra detrás de la bolsa o el contenedor del polvo.

Debe limpiar el filtro cada 4 o 6 semanas (en función del modelo).

Además, en función del modelo específico del aspirador, este filtro debe limpiarse dándole pequeños golpes sobre un contenedor o cepillando el polvo; en otros, puede lavarse con agua. Consulte las indicaciones de su modelo específico.

Cuando el filtro de salida esté sucio:

El filtro de salida se encuentra en la parte posterior del aspirador Philips, detrás del motor.

Este filtro no debe limpiarse ni lavarse; debe sustituirse una vez al año (a no ser que no sea sustituible).