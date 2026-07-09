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Asistencia de Philips

¿Cómo utilizo OneBlade en el cuerpo?

Puede usar la Philips OneBlade para recortar, afeitar y peinar el vello corporal, incluso en las zonas íntimas. Para afeitar zonas más amplias del cuerpo, como las piernas, los brazos o el torso, puede utilizar la cuchilla OneBlade normal con cualquier accesorio. Para recortar y afeitar zonas sensibles como la ingle o las axilas, utilice los accesorios que se detallan a continuación.

Consejo: Puede adquirir un kit corporal OneBlade en nuestra tienda en línea. El kit para cuerpo es compatible con todos los modelos de OneBlade, incluyendo OneBlade Pro.

Nota: Philips OneBlade se ha diseñado para recortar y afeitar el vello facial y corporal. No está diseñado para recortar o afeitar el pelo de la cabeza (cuero cabelludo). Consulte la selección de cortapelos y afeitadoras de Philips para encontrar un producto adecuado para el cabello.
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP1424/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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