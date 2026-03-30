La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HD9252/90, HD9270/91.
¿Tengo que condimentar el recipiente y la cesta de la Philips Airfryer?
¿Debo retirar el tapón de goma del recipiente de mi Philips Airfryer?
Cómo utilizar los preajustes en la Philips Airfryer
Mi Philips Airfryer desprende un olor a plástico
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?
¿Dónde puedo encontrar recetas para mi Airfryer?
¿Es necesario precalentar la Philips Airfryer?
¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?
¿Cómo y cuándo debo usar aceite en mi Philips Airfryer?
¿Qué patatas fritas congeladas puedo preparar en la Philips Airfryer?
¿Qué cantidad de comida puedo preparar en mi Airfryer?
¿Qué tipo de alimentos puedo preparar en la Airfryer?
¿Por qué tengo que sacudir los alimentos en la Philips Airfryer?
¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?
¿Cómo limpio mi Philips Airfryer?
¿Cómo consigo la aplicación HomeID?