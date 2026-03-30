¿En qué se diferencian la tetina Natural original o la tetina anticólicos de la tetina Natural Response?

La leche suele fluir sin esfuerzo en una tetina Natural original, una tetina anticólicos o un biberón tradicional. Por lo tanto, se recomienda una velocidad de flujo más alta al cambiar a las tetinas Natural Response.
Permita que su bebé se familiarice con la nueva tetina. Observe las señales de su bebé para comprobar si es necesario cambiar la tetina. La siguiente tabla ofrece recomendaciones sobre el flujo de la tetina Natural Response para saber por dónde empezar. Vea el vídeo siguiente para obtener más información sobre las señales del bebé durante la alimentación.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF030/17, SCF033/17, SCF036/17.
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