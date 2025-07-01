ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

Mi Philips Airfryer desprende un olor a plástico

Si nota un olor a plástico procedente de su Philips Airfryer mientras cocina, lea nuestro artículo a continuación para descubrir por qué se produce y cómo eliminarlo.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA120/00 , HD9252/90 .

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia