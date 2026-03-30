Para saber qué biberones y tetinas Philips Avent son compatibles entre sí, consulte la siguiente información.
En las 4 secciones siguientes, encontrará todo lo que necesita saber sobre la compatibilidad de Philips Avent:
Natural y Natural Response
Natural de cristal
Anticólicos
Sistema AirFree.
Cada sección muestra una combinación diferente de elementos, junto con una marca de verificación o una cruz para indicar si es compatible.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF813/29, SCF813/39, SCF816/19. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Por qué tiene agujeros la tapa del biberón anticólicos de Philips Avent?
¿Qué hace que los biberones Philips Avent sean anticólicos?
¿Qué nivel de precisión tiene la escala del biberón Philips Avent?
¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Son mis biberones Philips Avent compatibles entre sí?
¿Es reciclable este producto?