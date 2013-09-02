Descontinuado
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Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfrutá de imágenes LED nítidas en esta pantalla de Philips. El diseño compacto y el montaje VESA permiten la flexibilidad de tu espacio de trabajo. ¡Es una opción fantástica!
Línea V
39,6 cm (15,6”)
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.