ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera

Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

163V5LSB23/57

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Disfrutá de imágenes LED nítidas en esta pantalla de Philips. El diseño compacto y el montaje VESA permiten la flexibilidad de tu espacio de trabajo. ¡Es una opción fantástica!

Ver todos los beneficios

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • Línea V

  • 39,6 cm (15,6”)

Tecnología LED para colores intensos

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Diseño compacto que ahorra espacio

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.