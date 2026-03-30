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  • Pantalla profesional ergonómica. Aumento notable de productividad
  • Pantalla profesional ergonómica. Aumento notable de productividad
  • Pantalla profesional ergonómica. Aumento notable de productividad
  • Pantalla profesional ergonómica. Aumento notable de productividad

Descontinuado

BrillianceMonitor LCD con retroiluminación LED

190BL1CB/00

Pantalla profesional ergonómica. Aumento notable de productividad
Gracias a funciones como SmartImage, el audio estéreo frontal, el puerto USB y la base Ergo, la pantalla profesional 190BL1 de bajo consumo aumenta tu rendimiento
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Pantalla profesional ergonómica. Aumento notable de productividad

  • B-line

  • 48,3 cm (19")

  • Formato 16:10

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Regulable en altura 70 mm para una posición ideal

La base ergonómica compacta para monitor Philips permite el ajuste de altura, giro e inclinación, de forma que el usuario pueda colocar el monitor para obtener la máxima eficacia y comodidad de visualización.

Regulación de inclinación y giro para un ángulo de visión perfecto

El mecanismo de inclinación y giro de la base permite girar el monitor e inclinarlo hacia delante o hacia atrás.

Especificaciones técnicas

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