Descontinuado
190EL1SB/00
Pantalla LED: el mejor contraste sin precedentes
Esta pantalla LED ecológica te ofrece una relación de contraste increíble de 1000000:1. Con entradas duales, colores naturales, SmartContrast y terminación brillante, el sistema 190EL1 es la solución ideal para todas tus necesidades
19'' (48,3 cm) línea E
Pantalla HD de 1440 x 900
Los monitores de alta definición son dispositivos de visualización diseñados para ofrecer imágenes en alta definición con una calidad excelente y totalmente preparados para fuentes de alta definición, como los sintonizadores HD. El monitor HD ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneo progresivo, de conformidad con los estrictos estándares para pantallas de alta definición que muestran imágenes en alta resolución, y señales de la más alta calidad a través de una conexión universal tanto para VGA analógico como para DVI digital sin comprimir. Además, admite HDCP y permite ver señales de 720p (1280 x 720p a 50 y 60 Hz) y 1080i (1920 x 1080i a 50 y 60 Hz).
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.
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