Descontinuado
Asistencia técnica
190V3LAB/00
Descontinuado
Política de defectos de píxeles de monitores
¿Puedo cambiar el ajuste de color del televisor?
¿Es la pantalla LCD resistente a los arañazos?
¿Cuál es la frecuencia de actualización recomendada para el monitor LCD?
¿Cómo debo limpiar la superficie de LCD?
¿Cómo puedo ajustar la resolución?
¿Qué hago si no sé cómo continuar cuando esté realizando los ajustes del monitor?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto