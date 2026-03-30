ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

190V4LAB/00

Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
Disfrutá de las imágenes LED más nítidas con esta estética pantalla brillante. Equipada con parlantes estéreo y SmartControl lite. ¡Una excelente elección!
Ver todos los beneficios

con parlantes estéreo

Disfrutá de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

  • Línea V

  • 19" (48,3 cm)

Tecnología LED para colores intensos

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Sonido potente con 2 altavoces de 2 vatios RMS

Ahora puedes disfrutar de todas tus aplicaciones multimedia y sociales con sonido estéreo. Estos altavoces integrados no solo ofrecen un sonido fantástico, sin que también te ayudan a olvidarte de lío de cables externos y ahorrar un valioso espacio en el escritorio.

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos