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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

190V4LSB/00

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos
Disfruta de imágenes LED vivas gracias a esta pantalla de diseño brillante y atractivo. Equipada SmartControl Lite, es una opción fantástica.
Ver todos los beneficios

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

  • V-Line

  • 48,3 cm (19")

Tecnología LED para colores intensos

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

Especificaciones técnicas

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