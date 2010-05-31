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BrillianceMonitor LCD con base Ergo, USB, Audio

19B1CB/00

Pantalla profesional ergonómica. Aumento notable de productividad

Gracias a funciones como SmartImage, el audio estéreo frontal, el puerto USB y la base Ergo, la pantalla profesional 19B1 de bajo consumo aumenta tu productividad

Ver todos los beneficios

Pantalla profesional ergonómica. Aumento notable de productividad

  • B-line 48 cm (19")

  • Formato 5:4

Puerto USB para mejorar la experiencia multimedia

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores y periféricos. Dado que ofrece alta velocidad a bajo coste, el USB se ha convertido en el método más común de conexión de dispositivos periféricos a un ordenador. Un puerto ubicado en un monitor directamente en la línea de visión del usuario proporciona una fácil conectividad de alta velocidad para los dispositivos USB en una ubicación cómoda. (La compatibilidad USB 2.0 depende de la configuración USB del ordenador. Cuando se conecte a un ordenador que admita USB 2.0, el monitor debe ser compatible con USB 2.0)

Energy Star para un consumo de energía bajo y eficiente

Energy Star es un programa de ahorro de energía patrocinado por la agencia estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) que también ha sido adoptado por muchos otros países. La certificación Energy Star te garantiza que estás adquiriendo un producto que cumple con los últimos estándares en ahorro de energía y que ahorra la máxima energía posible en todos los niveles de funcionabilidad. Los nuevos monitores de Philips cumplen o superan estos estándares. Por ejemplo, en el modo de suspensión Energy Star 5.0 necesita consumir menos de 1 vatio de energía mientras que los monitores Philips consumen menos de 0,5 vatios. Para obtener más información visita www.energystar.gov

SmartImage: una experiencia visual optimizada fácil de utilizar

SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, entretenimiento, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con sólo pulsar un botón.

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