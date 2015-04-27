Descontinuado
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Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfrutá de imágenes LED nítidas con esta pantalla Philips. Las funciones esenciales como SmartContrast, que garantiza imágenes realmente brillantes, la convierten en una opción fantástica.
Línea V
20 (19,5"/49,5 cm diag.)
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
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