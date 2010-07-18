Descontinuado
220E1SB1/00
Pantalla Full HD16:9 y acabado brillante
Disfruta más con la calidad de este monitor panorámico Full HD 1080p preparado para Windows Vista. El 220E1 dispone de un atractivo acabado brillante y unas funciones fáciles de utilizar; todo en un conjunto muy económico.
Panorámico E-line de 56 cm/22"
Full HD 1920 x 1080p
Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesado de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.
El tiempo de respuesta de activo-inactivo es el tiempo que tarda una celda de cristal líquido en pasar del estado activo (negro) al inactivo (blanco) y de nuevo al activo (negro). Se mide en milisegundos. Cuanto más rápido, mejor: un menor tiempo de respuesta se traduce en una transición más rápida y, por lo tanto, menos artefactos de imagen visibles en la pantalla para la visualización de texto y gráficos. El tiempo de respuesta de activo-inactivo es una medida muy importante en la visualización de contenido empresarial como documentos, gráficos y fotos.
Disfruta de una calidad de imagen nítida y cristalina para proporcionar a tu público una experiencia visual realmente inolvidable. El público se deleitará con una calidad de vídeo inigualable, una gama de colores asombrosa y las imágenes más nítidas.
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