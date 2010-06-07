Descontinuado
220P2ES/00
Pantalla profesional ecológica y ergonómica
Con un diseño ecológico, la pantalla profesional 220P2 de Philips con certificado EPEAT Gold cuenta con un interruptor de apagado completo, apagado suave de 0,1 vatios, base Smart Ergo, audio estéreo y un hub con 4 puertos USB que te ayudarán a aumentar tu productividad
P-line de 22" (55,9 cm)
WSXGA+
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.
En consonancia con el compromiso de Philips "Sense and Simplicity", te permitimos realizar una elección responsable para que apagues tu monitor por completo en cualquier momento. Con tan sólo tocar el botón de encendido/apagado, que está cómodamente situado en la parte posterior del monitor, el consumo de energía del monitor se reduce a cero. En el modo de desconexión, el monitor se desconecta completamente de la alimentación de CA y, por lo tanto, reduce tu huella de carbono aún más.
Los controles SmartTouch son iconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los voluminosos botones. Los controles SmartTouch responden al más mínimo contacto y permiten, por ejemplo, encender el monitor o controlar el brillo y la nitidez de la pantalla con SmartImage Lite. Al activarlos, los iconos SmartTouch brillan para indicar que se han aplicado los comandos.