Interruptor de apagado completo para un ahorro energético del 100 %

En consonancia con el compromiso de Philips "Sense and Simplicity", te permitimos realizar una elección responsable para que apagues tu monitor por completo en cualquier momento. Con tan sólo tocar el botón de encendido/apagado, que está cómodamente situado en la parte posterior del monitor, el consumo de energía del monitor se reduce a cero. En el modo de desconexión, el monitor se desconecta completamente de la alimentación de CA y, por lo tanto, reduce tu huella de carbono aún más.