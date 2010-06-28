Descontinuado
221E2SB1/00
Pantalla Full HD delgada y estética superior
Con un diseño delgado y estético, las nuevas pantallas Full HD 221E2 con SmartContrast y SmartImage Lite son la solución ideal para todas tus necesidades
54,6 cm (21,5"), línea E
Full HD
Acabado brillante, atractivo y elegante que combina con tu decoración y la complementa.
La relación de aspecto es la expresión de anchura de imagen en comparación con su altura. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición universal y la televisión digital europea. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos y videojuegos de forma excepcional sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.
SmartImage Lite es una tecnología de Philips, exclusiva y de vanguardia, que analiza el contenido que aparece en pantalla. Basada en el escenario que selecciones, SmartImage Lite mejora de forma dinámica el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. Todo ello en tiempo real con sólo pulsar un botón.
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