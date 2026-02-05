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Monitor LCD, retroiluminación LED
Descontinuado
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221S3UCS/00
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¿Puedo utilizar mi PC con sistema Linux/Apple (distintos a Windows)?
El sistema operativo del portátil no reconoce el monitor.
Los menús a pantalla completa aparecen dañados o con un nivel de detalle bajo.
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