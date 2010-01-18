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Descontinuado

Monitor LCD con control táctil

241E1SW/00

Pantalla grande Full HD para una experiencia visual increíble

Disfrutá al máximo con la pantalla Full HD 16:9 de 1080p con entradas DVI y VGA, formato automático, SmartContrast y terminación brillante. El sistema 241E1 es la solución ideal para todas tus necesidades.

Ver todos los beneficios

Pantalla grande Full HD para una experiencia visual increíble

  • Línea E, 61 cm (24") de ancho

  • 1920x1080 Full HD

Fácil control del formato de imagen para alternar entre modo panorámico y 4:3

Fácil control del formato de imagen para alternar entre modo panorámico y 4:3

El control de formato de imagen en pantalla de Philips es fácil de usar y te permite alternar entre la relación de aspecto 4:3 y el modo panorámico, según el contenido que quieras reproducir. Como resultado, obtenés una vista panorámica sin necesidad de desplazarte por los documentos y podés ver contenido en el modo de pantalla panorámica y disfrutar de todos tus archivos con una relación de aspecto original de 4:3, sin distorsiones.

Materiales ecológicos que cumplen los estándares internacionales

"Philips se compromete a usar materiales sostenibles y ecológicos en toda su línea de monitores. Todas las piezas plásticas, metálicas y los materiales de los empaques son totalmente reciclables. En algunos modelos seleccionados utilizamos plásticos reciclables hasta en un 65%. La estricta adhesión a los estándares RoHS asegura una reducción sustancial o eliminación de sustancias tóxicas como, por ejemplo, el plomo. El contenido de mercurio en los monitores con retroiluminación CCFL se ha reducido significativamente, y en los monitores con retroiluminación LED se ha eliminado por completo. Para obtener más información, visitá Philips en http://www.asimpleswitch.com/global/.

Pantalla 16:9 para optimizar los videos y los juegos en formato panorámico

La relación de aspecto es el ancho de la imagen comparado con la altura, y 16:9 es un estándar para la televisión de alta definición universal y la televisión digital europea. Con la relación de aspecto original de 16:9 podés ver videos y videojuegos con una calidad excelente, sin barras en la parte superior e inferior de la imagen y sin perder calidad ni alterar la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla diferente.

Especificaciones técnicas

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