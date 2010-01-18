Descontinuado
241E1SW/00
Pantalla grande Full HD para una experiencia visual increíble
Disfrutá al máximo con la pantalla Full HD 16:9 de 1080p con entradas DVI y VGA, formato automático, SmartContrast y terminación brillante. El sistema 241E1 es la solución ideal para todas tus necesidades.
Línea E, 61 cm (24") de ancho
1920x1080 Full HD
El control de formato de imagen en pantalla de Philips es fácil de usar y te permite alternar entre la relación de aspecto 4:3 y el modo panorámico, según el contenido que quieras reproducir. Como resultado, obtenés una vista panorámica sin necesidad de desplazarte por los documentos y podés ver contenido en el modo de pantalla panorámica y disfrutar de todos tus archivos con una relación de aspecto original de 4:3, sin distorsiones.
"Philips se compromete a usar materiales sostenibles y ecológicos en toda su línea de monitores. Todas las piezas plásticas, metálicas y los materiales de los empaques son totalmente reciclables. En algunos modelos seleccionados utilizamos plásticos reciclables hasta en un 65%. La estricta adhesión a los estándares RoHS asegura una reducción sustancial o eliminación de sustancias tóxicas como, por ejemplo, el plomo. El contenido de mercurio en los monitores con retroiluminación CCFL se ha reducido significativamente, y en los monitores con retroiluminación LED se ha eliminado por completo. Para obtener más información, visitá Philips en http://www.asimpleswitch.com/global/.
La relación de aspecto es el ancho de la imagen comparado con la altura, y 16:9 es un estándar para la televisión de alta definición universal y la televisión digital europea. Con la relación de aspecto original de 16:9 podés ver videos y videojuegos con una calidad excelente, sin barras en la parte superior e inferior de la imagen y sin perder calidad ni alterar la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla diferente.
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