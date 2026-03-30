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Monitor LCD con control táctil

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Software y controladores

Historial del firmware - English (US)

  • versión: v6.8.0.00
  • PDF archivo, 380.8 kB
  • 14 October 2022

Manuales y documentación

Aviso certificado TCO

  • PDF archivo, 86.9 kB
  • 21 July 2026

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