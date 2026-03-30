Descontinuado
241P4QPYKEB/00
P-line
24" (61 cm)
Pantalla Full HD
PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.
La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visualización extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas incluso en el modo de articulación de 90 grados.
La webcam y el micrófono integrados te permiten ver a tus compañeros y clientes y comunicarte con ellos. Esta sencilla solución te permite colaborar y compartir, lo que ahorra un preciado tiempo y los costes relacionados con los viajes.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse