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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD con cámara web y MultiView

272P4QPJKES/00

Imágenes con tecnología Crystalclear y aumento de productividad

Esta pantalla PLS profesional de Philips ofrece reproducción de imágenes con tecnología Crystalclear Quad HD 2560x1440. MultiView ayuda a aumentar la productividad gracias a la doble conexión y visualización activas, y la cámara web integrada permite la colaboración y facilita ahorrar tiempo y dinero.

Ver todos los beneficios

con MultiView.

Imágenes con tecnología Crystalclear y aumento de productividad

  • Quad HD

  • 27" / 68,6 cm

  • Pantalla de 2560 x 1440

MultiView posibilita la conexión y la visualización duales de forma simultánea

Gracias a la pantalla de alta resolución con tecnología MultiView de Philips, ahora podrás disfrutar de un mundo de posibilidades de conectividad. MultiView posibilita la conexión y la visualización duales para que puedas trabajar con varios dispositivos, como un PC y un ordenador portátil, de forma simultánea y puedas realizar múltiples tareas.

Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Display Port para utilizar varias pantallas en un sistema en cadena

Esta pantalla de Philips utiliza la tecnología Display Port 1.2a Multi Stream Transport (MST) con HBR2, que duplica la capacidad de procesos de datos a 21,6 Gbps. Esto te permite crear un sistema en cadena de varios monitores y aumentar la eficiencia drásticamente. Esta función de sistema en cadena de varios monitores hace que esta pantalla de Philips sea especialmente adecuada para su uso en finanzas, banca, salas de control y otros entornos similares. Para utilizar esta función, la tarjeta gráfica de tu PC debe tener la certificación DP1.2 con opción MST. Para obtener información detallada, visita http://www.displayport.org/

Especificaciones técnicas

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