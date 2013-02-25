Display Port para utilizar varias pantallas en un sistema en cadena

Esta pantalla de Philips utiliza la tecnología Display Port 1.2a Multi Stream Transport (MST) con HBR2, que duplica la capacidad de procesos de datos a 21,6 Gbps. Esto te permite crear un sistema en cadena de varios monitores y aumentar la eficiencia drásticamente. Esta función de sistema en cadena de varios monitores hace que esta pantalla de Philips sea especialmente adecuada para su uso en finanzas, banca, salas de control y otros entornos similares. Para utilizar esta función, la tarjeta gráfica de tu PC debe tener la certificación DP1.2 con opción MST. Para obtener información detallada, visita http://www.displayport.org/