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  • Pantalla AMVA de alto rendimiento
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Descontinuado

Monitor LCD AMVA, retroiluminación LED

273E3QHSS/00

Pantalla AMVA de alto rendimiento
Disfrutá de imágenes con un súper contraste en esta pantalla LED AMVA. Con un gran tamaño, amplio ángulo de visión e imágenes brillantes y vívidas, está lista para proporcionar diversión.
Ver todos los beneficios

para un gran contraste e imágenes vívidas

Pantalla AMVA de alto rendimiento

  • Línea E

  • 27" (68,6 cm)

  • Pantalla Full HD

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visualización extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas incluso en el modo de articulación de 90 grados.

Resolución Full HD de 16:9 para juegos y vídeo

Resolución Full HD de 16:9 para juegos y vídeo

La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.

Compatible con HDMI para un entretenimiento en Full HD

Compatible con HDMI para un entretenimiento en Full HD

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Especificaciones técnicas

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