EPEAT Gol garantiza un menor impacto en el medio ambiente

Los monitores de Philips que disponen de la certificación EPEAT GOLD garantizan la protección de la salud humana y del medio ambiente, al tiempo que son más eficientes y garantizan emisiones bajas de gases causantes del efecto invernadero. El programa EPEAT permite a los usuarios evaluar, comparar y seleccionar monitores basándose en 51 criterios medioambientales apoyados por la agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA). La certificación GOLD garantiza que al menos el 30 % del plástico utilizado es plástico reciclado, lo que garantiza la reducción del uso de materiales tóxicos y peligrosos. La certificación EPEAT Gold solo es válida en el sitio donde Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para obtener el estado de registro en tu país.