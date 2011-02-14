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Descontinuado

Monitor LCD

273P3PHEB/00

La innovadora pantalla con PowerSensor ahorra energía

Pantalla profesional 273P3 de Philips ecológica y con certificado EPEAT Gold. Dispone de PowerSensor inteligente, que detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo de energía ahorrando hasta un 80% en las facturas de la luz.

Ver todos los beneficios

La innovadora pantalla con PowerSensor ahorra energía

  • P-line

  • 27" (68,6 cm)

SmartImage: una experiencia visual optimizada fácil de utilizar

SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, entretenimiento, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con sólo pulsar un botón.

Regulación de inclinación y giro para un ángulo de visión perfecto

El mecanismo de inclinación y giro de la base permite girar el monitor e inclinarlo hacia delante o hacia atrás.

Rotación de la pantalla de 90º y sistema de gestión de cables

ScreenRotate permite usar el monitor en modo horizontal o vertical: para cambiar la orientación y ver mejor la imagen o documento seleccionado, sólo tienes que girar el monitor a la orientación deseada.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. EPEAT Gold es válido solamente si Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para conocer el estado del registro en tu país.