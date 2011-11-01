Descontinuado
CE151/00
Disfrutá de la música en vivo en el auto
Disfrutá de la música desde distintas fuentes con el sistema para autos Philips CE151. Con el receptor Bluetooth® incorporado podés escuchar la música de tu teléfono celular y atender llamadas importantes, y además los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.
Bluetooth
USB / SDHC
La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el rendimiento del volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia de audio con solo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.
LCD de alto contraste
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