MAX Sound para reforzar la potencia al instante

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el rendimiento del volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia de audio con solo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.