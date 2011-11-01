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Descontinuado

CarStudioSistema de audio para el auto

CE151/00

Disfrutá de la música en vivo en el auto

Disfrutá de la música desde distintas fuentes con el sistema para autos Philips CE151. Con el receptor Bluetooth® incorporado podés escuchar la música de tu teléfono celular y atender llamadas importantes, y además los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfrutá de la música en vivo en el auto

  • Bluetooth

  • USB / SDHC

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el rendimiento del volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia de audio con solo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Panel frontal desmontable con sistema antirrobos para más seguridad

Panel frontal desmontable con sistema antirrobos para más seguridad

LCD de alto contraste para una calidad de imagen perfecta

LCD de alto contraste

Especificaciones técnicas

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