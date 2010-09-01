Descontinuado
CED370/00
Disfrutá de tu música y tus videos vayas donde vayas
Philips CED370 te ofrece lo último en entretenimiento con una pantalla LCD color de 8,9 cm (3,5") (16:9) y reproducción de videos y fotos, todo en la comodidad de tu auto. Disfrutá de películas y música desde distintas fuentes sin perderte ninguna llamada gracias al receptor Bluetooth® integrado.
Pantalla táctil: 8,9 cm (3,5")
Bluetooth
DVD
Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.
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