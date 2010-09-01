Disfrutá de tu música y tus videos vayas donde vayas

Philips CED370 te ofrece lo último en entretenimiento con una pantalla LCD color de 8,9 cm (3,5") (16:9) y reproducción de videos y fotos, todo en la comodidad de tu auto. Disfrutá de películas y música desde distintas fuentes sin perderte ninguna llamada gracias al receptor Bluetooth® integrado.