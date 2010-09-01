Descontinuado
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Disfrutá de tu música sin interrupciones vayas donde vayas.
Disfrutá a todo volumen de la música almacenada en tu iPhone, iPod, CD o dispositivo USB. El sistema de audio para autos Philips te ofrece una estética pantalla LCD a todo color con retroiluminación personalizable y MAX Sound para graves más potentes.
para iPhone y iPod
USB
CD
La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.
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