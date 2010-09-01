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Descontinuado

Sistema de audio para el auto

CEM3000/00

Disfrutá de tu música sin interrupciones vayas donde vayas.

Disfrutá a todo volumen de la música almacenada en tu iPhone, iPod, CD o dispositivo USB. El sistema de audio para autos Philips te ofrece una estética pantalla LCD a todo color con retroiluminación personalizable y MAX Sound para graves más potentes.

Ver todos los beneficios

Reproducción de música del iPhone o iPod

Disfrutá de tu música sin interrupciones vayas donde vayas.

  • para iPhone y iPod

  • USB

  • CD

Control remoto fácil de usar para acceder a la música rápidamente

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Reproductor de CD y MP3 Link para reproducción de música

Reproductor de CD y MP3 Link para reproducción de música

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