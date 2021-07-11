Descontinuado
DLK3423NB/00
Soporte magnético para coche
Ofrece un ajuste de 360 grados con la bola de dirección. Fija el soporte al coche con el adhesivo 3M suministrado.
Magnético
Este soporte puede girarse 360 grados, lo que permite colocar el dispositivo vertical u horizontalmente para un mejor acceso y una fácil visualización en el coche.
Montá el iPod en el automóvil de forma segura en una base giratoria y flexible. Con el soporte flexible podrás colocarlo en la posición que más te guste, mientras que con la base giratoria podrás acceder a él fácilmente y ver el contenido del iPod touch en horizontal.
Esta funda dispone de una sección inferior que te permite colocar tu dispositivo en la base de forma fácil y rápida mientras permanece protegido por el resto de la funda.