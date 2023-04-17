DLP1810CB/00
10.000 mAh
Puertos de carga USB-A y USB-C
Batería de polímero de litio
Negro
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.