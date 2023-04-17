Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.