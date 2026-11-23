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DST6120/20
Excelentes resultados y seguridad en todos los tejidos aptos
Experimenta un rendimiento y seguridad excepcionales con la plancha de la serie 6000 de Philips, diseñada para todo tipo de tejidos aptos para planchar. Ofrece 45 g/min de vapor continuo y un potente golpe de vapor de 190 g, permitiendo un planchado sin esfuerzo y sin riesgo de quemaduras.
45 g/min de vapor + golpe de 190 g elimina las arrugas difíciles
Tecnología Drip-Stop evita las fugas de agua
OptimalTEMP - sin quemaduras en ningún tejido planchable
Suela SteamGlide Plus para un deslizamiento suave
Depósito de 300 ml + apagado automático para mayor seguridad
Con una salida de vapor continua de 45 g/min, puedes eliminar las arrugas más rápido y de forma más eficaz.
El golpe de vapor proporciona potencia extra para eliminar las arrugas difíciles en tejidos más gruesos, ofreciendo hasta 190 g de vapor para un planchado más eficiente.
Un ajuste de temperatura óptimo para todas las telas que se pueden planchar. Sin quemaduras, garantizado. Gracias a la tecnología OptimalTEMP, garantizamos que esta plancha nunca causará quemaduras en ninguna tela planchable y puedes planchar todo, desde vaqueros hasta seda, desde lino hasta cachemir, con total seguridad, en cualquier orden, sin esperar a que se ajuste la temperatura ni clasificar la ropa previamente
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Probado por un instituto externo en E. Coli, S. Aureus, C. Albicans y ácaros en algodón con aplicación de vapor durante 10 segundos