Una temperatura perfecta para todas las telas con OptimalTEMP

Un ajuste de temperatura óptimo para todas las telas que se pueden planchar. Sin quemaduras, garantizado. Gracias a la tecnología OptimalTEMP, garantizamos que esta plancha nunca causará quemaduras en ninguna tela planchable y puedes planchar todo, desde vaqueros hasta seda, desde lino hasta cachemir, con total seguridad, en cualquier orden, sin esperar a que se ajuste la temperatura ni clasificar la ropa previamente