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Descontinuado

Microsistema de música

DTM3155/12

Sonidos que se adaptan a tu casa

Compatible con el conector Lightning del iPhone 5, incluso con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, el microsistema de Philips libera tu música con el detalle y los graves potentes que ofrece la tecnología wOOx.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonidos que se adaptan a tu casa

  • Bluetooth® aptX

  • con conector Lightning

  • USB, CD, FM

  • 50 W máx, radiador de graves

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

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