Descontinuado
DTM3155/12
Sonidos que se adaptan a tu casa
Compatible con el conector Lightning del iPhone 5, incluso con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, el microsistema de Philips libera tu música con el detalle y los graves potentes que ofrece la tecnología wOOx.
Bluetooth® aptX
con conector Lightning
USB, CD, FM
50 W máx, radiador de graves
Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.