Descontinuado
DTM5095/12
Disfruta de la música del iPod/iPhone/iPad inalámbricamente
Escucha tu música inalámbricamente a través de Bluetooth®. Esta estación base de Philips también reproduce la música de tus CD o iPod/iPad/iPhone a través del conector Lightning, ofreciendo un sonido amplio, envolvente y de gran claridad gracias a LivingSound y Pure Digital
Bluetooth
con conector Lightning
Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
La tecnología LivingSound de Philips (pendiente de patente) amplía el área óptima de escucha para que puedas disfrutar de una música totalmente absorbente en una zona más amplia. Debido a que combina varios procesos de sonido, recupera la riqueza y los detalles espaciales del estudio de grabación que se suelen perder en los sistemas estéreo compactos. El efecto resultante es un área óptima de escucha más amplia, en la que el sonido se distribuye uniformemente por la habitación. Ahora puedes disfrutar de una calidad estéreo óptima en un área más amplia, en lugar de verte limitado a una zona estrecha.