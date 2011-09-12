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Immersive Sound

HTS3541/55

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EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando

EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando

EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus discos Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tenés que escuchar. Con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential, viví una experiencia inolvidable de entretenimiento en alta definición.

Reproduce Blu-ray Disc, DVD, VCD, CD y dispositivos USB

Reproduce Blu-ray Disc, DVD, VCD, CD y dispositivos USB

Reproduce prácticamente cualquier disco o formato multimedia que desees: ya se trate de discos Blu-ray, DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa.

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