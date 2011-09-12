Immersive Sound

EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando

EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.