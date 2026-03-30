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Immersive Sound
Descontinuado
Asistencia técnica
HTS3541/55
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Historial del firmware
Todas (4)
No puedo cambiar el idioma de los subtítulos desde mi mando Philips.
¿Puede mi reproductor Philips reproducir archivos DivX Ultra?
¿Qué es la función BD Live?
¿Cómo puedo actualizar el firmware de mi equipo a través de la conexión USB?
No puedo acceder al contenido BD-live en mi sistema de cine Philips.
Los subtítulos DivX no aparecen en mi sistema de cine Philips.
No hay vídeo al conectar mi iPod a la estación Philips.
El botón de subtítulos en mi dispositivo Philips no funciona.
He olvidado la contraseña de mi dispositivo Philips.