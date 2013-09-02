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Descontinuado

Minisistema Hi-Fi

NTRX500/55

Lo último en sistemas de sonido

Dejate llevar por los graves de este sistema de 650 W equipado con graves NX, ideal para cualquier fiesta. Dejá que Auto DJ mezcle pistas en tu dispositivo USB, reproduzca canciones desde cualquier smartphone a través de Bluetooth® y use 260 mil efectos de luces para conseguir una fiesta intensa.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Lo último en sistemas de sonido

  • 650 W

  • Bluetooth

Crossfader del DJ para mezclar tus pistas

Crossfader del DJ para mezclar tus pistas

Sé el maestro de todas las fiestas. DJ crossfader te permite mezclar tus pistas favoritas entre los canales A y B, por lo que podés fluir sin problemas entre las canciones. Solo seleccioná la salida del dispositivo para el reproductor A (USB, Bluetooth®, CD, entrada de audio o sintonizador) para iniciar la música y, a continuación, elegí el dispositivo de entrada para el reproductor B (USB o entrada de audio). Para cambiar las pistas, desplazá el atenuador de un lado a otro para realizar una transición suave y así seguir con la fiesta.

Botón NX BASS para reforzar el sonido y los efectos de luz al instante

Botón NX BASS para reforzar el sonido y los efectos de luz al instante

Disponible en toda la gama, la función NX Bass aumenta temporalmente los graves y la sonoridad al máximo. Pulsa el botón NX Bass para dar vida al sonido, crear increíbles efectos de iluminación y sentir los graves de los subwoofers resonando por tus huesos.

Transferí la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

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Avisos legales

  1. Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.