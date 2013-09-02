Descontinuado
NTRX500/55
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Dejate llevar por los graves de este sistema de 650 W equipado con graves NX, ideal para cualquier fiesta. Dejá que Auto DJ mezcle pistas en tu dispositivo USB, reproduzca canciones desde cualquier smartphone a través de Bluetooth® y use 260 mil efectos de luces para conseguir una fiesta intensa.
650 W
Bluetooth
Sé el maestro de todas las fiestas. DJ crossfader te permite mezclar tus pistas favoritas entre los canales A y B, por lo que podés fluir sin problemas entre las canciones. Solo seleccioná la salida del dispositivo para el reproductor A (USB, Bluetooth®, CD, entrada de audio o sintonizador) para iniciar la música y, a continuación, elegí el dispositivo de entrada para el reproductor B (USB o entrada de audio). Para cambiar las pistas, desplazá el atenuador de un lado a otro para realizar una transición suave y así seguir con la fiesta.
Disponible en toda la gama, la función NX Bass aumenta temporalmente los graves y la sonoridad al máximo. Pulsa el botón NX Bass para dar vida al sonido, crear increíbles efectos de iluminación y sentir los graves de los subwoofers resonando por tus huesos.
Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.