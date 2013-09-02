Crossfader del DJ para mezclar tus pistas

Sé el maestro de todas las fiestas. DJ crossfader te permite mezclar tus pistas favoritas entre los canales A y B, por lo que podés fluir sin problemas entre las canciones. Solo seleccioná la salida del dispositivo para el reproductor A (USB, Bluetooth®, CD, entrada de audio o sintonizador) para iniciar la música y, a continuación, elegí el dispositivo de entrada para el reproductor B (USB o entrada de audio). Para cambiar las pistas, desplazá el atenuador de un lado a otro para realizar una transición suave y así seguir con la fiesta.