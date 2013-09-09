260 000 luces LED para conseguir un ambiente de fiesta formidable

Añade pasión y el ambiente más innovador a cualquier fiesta con miles de luces de colores que parpadean, destellan y brillan al ritmo de la música. Elige fácilmente los colores de las luces para que se adapten a la temática que desees o simplemente elige una de las muchas presintonías del sistema. Pulsa el botón de graves NX Bass para que el espectáculo de luces sea aún más intenso.