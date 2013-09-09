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Descontinuado

Minisistema Hi-Fi

NTRX700MU/55

Lo último en sistemas de sonido

Disfrutá de graves potentes con este sistema Philips de 1100 W que cuenta con graves NX para activar cualquier fiesta. Obtén canciones desde dispositivos USB mezcladas automáticamente con Auto DJ, 260 mil efectos de luces LED y transmisión sencilla de smartphones a través de Bluetooth.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Lo último en sistemas de sonido

  • Bluetooth®

  • Atenuador de canal entre 2 USB

  • CD, MP3-CD, 2 USB, sintonizador

  • 1.100 W, graves NX

Potencia de salida total de RMS de 1100 W / 13000 W PMPO

Transferí la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

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260 000 luces LED para conseguir un ambiente de fiesta formidable

260 000 luces LED para conseguir un ambiente de fiesta formidable

Añade pasión y el ambiente más innovador a cualquier fiesta con miles de luces de colores que parpadean, destellan y brillan al ritmo de la música. Elige fácilmente los colores de las luces para que se adapten a la temática que desees o simplemente elige una de las muchas presintonías del sistema. Pulsa el botón de graves NX Bass para que el espectáculo de luces sea aún más intenso.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.