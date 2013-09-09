Descontinuado
NTRX700MU/55
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Disfrutá de graves potentes con este sistema Philips de 1100 W que cuenta con graves NX para activar cualquier fiesta. Obtén canciones desde dispositivos USB mezcladas automáticamente con Auto DJ, 260 mil efectos de luces LED y transmisión sencilla de smartphones a través de Bluetooth.
Bluetooth®
Atenuador de canal entre 2 USB
CD, MP3-CD, 2 USB, sintonizador
1.100 W, graves NX
Añade pasión y el ambiente más innovador a cualquier fiesta con miles de luces de colores que parpadean, destellan y brillan al ritmo de la música. Elige fácilmente los colores de las luces para que se adapten a la temática que desees o simplemente elige una de las muchas presintonías del sistema. Pulsa el botón de graves NX Bass para que el espectáculo de luces sea aún más intenso.
Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.