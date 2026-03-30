Auriculares ondulados magnéticos que garantizan un almacenamiento fácil y limpio

Los auriculares intrauditivos disponen de auriculares ondulados magnéticos que garantizan de forma inteligente un almacenamiento fácil y limpio. Los imanes están integrados en la parte posterior de cada auricular para que se mantengan juntos, sin enredos ni complicaciones. Solo tienes que juntar la parte posterior de los auriculares hasta que oigas un clic, guardarlos junto con el cable plano antienredos y meterlos en la mochila. Después, podrás recuperarlos fácilmente en cualquier momento.