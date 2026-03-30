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  • Libertad inalámbrica
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Descontinuado

3000 seriesAuriculares inalámbricos con micrófono

TAUN102BK/00

Libertad inalámbrica
Los modernos y compactos auriculares intrauditivos Bluetooth ofrecen un sonido potente con hasta 7 horas de diversión musical inalámbrica. Solución portátil para un uso cómodo.
Ver todos los beneficios

Sonido potente.

Libertad inalámbrica

  • Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr.

  • Intrauditivo

  • 7 horas de reproducción

Comodidad y aislamiento del ruido pasivo

Tecnología de carga rápida

La tecnología de carga rápida ofrece una rápida descarga de energía cuando la batería se está agotando. Con tan solo 15 minutos de carga se consiguen 90 minutos de reproducción.

Auriculares ondulados magnéticos que garantizan un almacenamiento fácil y limpio

Los auriculares intrauditivos disponen de auriculares ondulados magnéticos que garantizan de forma inteligente un almacenamiento fácil y limpio. Los imanes están integrados en la parte posterior de cada auricular para que se mantengan juntos, sin enredos ni complicaciones. Solo tienes que juntar la parte posterior de los auriculares hasta que oigas un clic, guardarlos junto con el cable plano antienredos y meterlos en la mochila. Después, podrás recuperarlos fácilmente en cualquier momento.

Especificaciones técnicas

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