ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

Mi aspiradora sin cable Philips produce un sonido extraño

Si su aspiradora sin cable Philips produce algún sonido extraño, lea el siguiente artículo para conocer las posibles causas y soluciones.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XC2011/01.

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia