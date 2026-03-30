Mi aspiradora sin cable Philips produce un sonido extraño

Si se obstruye el motor o el filtro de salida de su aspiradora sin cable Philips, podría producir un sonido extraño. Para resolver este problema, limpie el filtro.



Otra razón por la que el aspirador puede producir un sonido extraño es que los filtros se hayan desplazado. En este caso, coloque los filtros en su lugar habitual.



Consulte el manual de usuario, disponible en la sección de asistencia de la página web de producto de su aspirador, para obtener instrucciones específicas sobre cómo colocar y limpiar el filtro.

