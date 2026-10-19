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El extractor chirría cuando se mueve la palanca. ¿Por qué?
Asegúrese de que el diafragma de silicona está húmedo cuando lo monte en el extractor.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF300/12, SCF300/13, SCF300/20. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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Other Questions (1)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
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