El moldeador Philips desprende un olor extraño

Otro posible motivo por el que el moldeador puede desprender olor a quemado es que esté sucio. Si hay partículas de polvo o residuos acumulados en la plancha o el secador, la alta temperatura del dispositivo puede quemarlos y provocar el olor.

Para resolver este problema, limpie correctamente el dispositivo de moldeado antes de cada uso. Para obtener instrucciones específicas sobre cómo limpiar el moldeador Philips, consulte el manual de usuario.

Si los consejos anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con nosotros para recibir asistencia adicional.