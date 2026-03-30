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Asistencia de Philips

Hay café molido debajo del engranaje de mi cafetera espresso de Philips

Si encuentra café molido debajo o en el interior del sistema de preparación de su cafetera espresso de Philips, siga leyendo para consultar las posibles soluciones o mire nuestro vídeo de instrucciones. 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: EP2231/42, EP1220/00, HD8751/11. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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