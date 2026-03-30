Asistencia de Philips Hay café molido debajo del engranaje de mi cafetera espresso de Philips

Si encuentra café molido debajo o en el interior del sistema de preparación de su cafetera espresso de Philips, siga leyendo para consultar las posibles soluciones o mire nuestro vídeo de instrucciones.

Lubricación del sistema de preparación Si el sistema de preparación y sus piezas no se han lubricado bien, es posible que caiga café molido alrededor del sistema de preparación. En ese caso, siga los pasos que se indican a continuación para lubricar las piezas según corresponda: Apague su cafetera espresso y espere pacientemente hasta que deje de hacer ruido (unos 15-20 segundos). Desbloquee y extraiga el sistema de preparación de la cafetera. Enjuáguelo con agua tibia y deje que se seque al aire. Aplique una fina capa de lubricante en el pistón del sistema de preparación. Aplique una fina capa de lubricante alrededor del eje situado en la parte inferior del sistema de preparación. Aplique una fina capa de lubricante a ambos lados de los raíles. Nota: Puede encontrar el lubricante para el sistema de preparación Philips HD5061 en nuestra tienda en línea y a través de nuestros distribuidores. Limpie el sistema de preparación Es normal que caiga un poco de café molido en el interior y debajo del sistema de preparación debido a su estrechez. Enjuague el sistema de preparación de su cafetera espresso de Philips y limpie el interior todas las semanas. A continuación, encontrará los pasos a seguir para limpiarlo, así como un tutorial en vídeo: Apague la cafetera y espere hasta que se apague por completo y deje de hacer ruido (esto requiere unos 15-20 segundos). Abra la puerta de mantenimiento y extraiga el sistema de preparación pulsando el botón "PUSH", situado en el lado derecho, sujetándolo y tirando de él hacia usted. Enjuague bien el sistema de preparación con agua tibia y deje que se seque al aire antes de volver a colocarlo. ¿Estos pasos no resuelven el problema? Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.